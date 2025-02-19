Athena Gökhan'a '6222' cezası: Maç öncesi karakola giderek imza verecek
Athena mahlası ile tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı şikayet karara bağlandı. Özoğuz'a yönelik 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem uygulanacak. Özoğuz, seyirden yasaklama tedbiri kapsamında her Fenerbahçe maçı öncesi karakola imza vermek zorunda kalacak.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz yıl verdiği bir konserin ardından Galatasaray hakkında "Siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadeleri kullanmıştı.
Özoğuz'un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarın tepkisinin ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, Özoğuz'dan şikayetçi oldu.
Karakola imza verecek
Sözcü'de yer alan habere göre, söz konusu şikayet bugün karara bağlanırken, Gökhan Özoğuz hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kısıtlamaya gidilmesine hükmedildi.
Seyirden yasaklanma cezası alan Özoğuz'un, bu nedenle Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmalardan önce ve devre arasında karakola giderek imza vermesi gerekecek.