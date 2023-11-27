Atilla Sertel'den adaylık başvurusu: Başkanı CHP'nin 120 bin üyesi seçsin

CHP İzmir geçmiş dönem Milletvekili ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Atila Sertel, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı binasında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylık dosyasını teslim etti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na aday adaylık dosyasını teslim eden Sertel, ön seçim vurgusu yaptı.

Sertel basın toplantısında şunları kaydetti: “Benim isteğim şudur; Bırakın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını CHP'nin 120 bin üyesi seçsin. O şerefli üyeler kimi seçeceğini üstte siyaset yapanlardan, bizlerden, herkesten daha iyi bilir. Çünkü İzmirliler laik, çağdaş, yurtsever, Atatürkçü insanlar. İzmirliler kimseye torpil yapmaz. Benim siyasette 2 dayım var. Birinci dayım üyelerimiz, ikinci dayımız ise halkımızdır. 2 dayım dışında siyasette dayım olmayacaktır. Ben üyelerimize ve İzmirlilere güveniyorum. İzmir için yola çıktım. Sandık kurulursa desteğinizle beraber bu görevi layıkıyla yapacağıma inanıyorum. Sonuç ne olursa olsun adaylığa başvuran tüm arkadaşlarımıza başarılar dikiyorum. Ben CHP bayrağına sarılır ve gömülmek isterim. Bizim arayışımız parti içindeki demokrasidir. O sandığın konulmasını canı yürekten istiyorum. Her şeye hazırım. Kimseye gönül koymam. Biz bir aileyiz."

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Sertel’e çıktığı yolda başarılar diledi.