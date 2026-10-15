Atilla Taş, kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu: Torunlarım için güçlü olmak zorundayım
Şarkıcı Atilla Taş, 14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş’ın ardından yaptığı ilk açıklamada, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Henüz toparlanamadığını belirten Taş, iki torununa sahip çıkmak istediğini ifade ederek, “Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” dedi.
Şarkıcı Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim’de Mersin’in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi Sezen Taş’ın ölümünün ardından sessizliğini bozan Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine destek olanlara teşekkür etti. Henüz toparlanamadığını belirten Taş, kızını çok özlediğini ifade ederek, “O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı” dedi.
Atilla Taş, evladından yadigâr kalan iki torununa sahip çıkmak istediğini ifade ederek, “Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı” dedi.
Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını belirten Taş, kendisine destek olan sanatçılara, siyasetçilere ve vatandaşlara teşekkür ederek acının paylaşıldıkça dayanılır hale geldiğini söyledi.
Cenazede bazı sanatçı arkadaşlarının bulunmaması nedeniyle yalnız kaldığı yönündeki değerlendirmelere de değinen Taş, olayın aniliği ve mekân farklılığına rağmen sanatçı dostlarının neredeyse tamamının kendisini arayarak hâlini hatırını sorduğunu belirtti.
Her siyasi görüşten insanın acısını paylaştığını dile getiren Taş, “Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim” ifadelerini kullandı.
“Torunlarım için güçlü olmak zorundayım”
Taş, bundan sonraki süreçte evladından yadigâr kalan iki torunuyla ilgilenmek ve onlara sahip çıkmak istediğini vurguladı.
“Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun” diyen Taş, herkese evlatlarına ve sevdiklerine sarılmaları, onları öpmeleri ve sevdiklerini söylemeleri çağrısında bulundu.
Henüz iyi olmadığını ve kendisini arayan herkese dönemediğini ifade eden Taş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın, iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum, olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğim herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bir yerlerde karşılaşmak üzere, çok sağ olun!”
Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Halâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız. Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da, hemen hepsi aradı sordu. Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim. Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah’ta razı olsun. Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğin herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bi yerlerde karşılaşmak üzere çok sağolun! 🙏— Atilla Taş (@AtillaTasNet) October 15, 2026