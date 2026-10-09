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Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş (34), düzenlenen cenaze töreninin ardından Mersin'de toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Atilla Taş, ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları acılı babayı teskin etmeye çalıştı.

Haber Merkezi
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Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
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Erdemli ilçesi, Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 1

Olayın ardından Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 2

Acılı baba Atilla Taş kızının tabutuna sarıldı

Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 3

Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 4

Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 5

Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 6

Ailenin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 7
Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Atilla Taş'ın acı günü! Kızını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı - Resim : 8