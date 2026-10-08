Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’de hayatını kaybetti.

Haberi duyuran gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş’ın 14. kattan düştüğü ve cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü bilgisini paylaştı. Olayın jandarma tarafından da doğrulandığı öğrenildi.

Sezen Taş’ın ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Akdağ, olayın ardından Mersin’de yaşayan bazı tanıdıklarıyla görüştüğünü ve aldığı bilgilerin Sezen Taş’ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddiayı desteklediğini belirtti.

"Sevgili Atilla, sana ulaşamadım"

Atilla Taş'ı aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirten Akdağ, paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Akdağ, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bir baba olarak böyle bir haber karşısında ne söyleyeceğini bilemediğini anlatan Akdağ, Atilla Taş'a seslenerek şu sözlere yer verdi:

"Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur."

"En büyük dileğim geride kalan çocukların mahremiyetine herkesin saygı göstermesidir"

Paylaşımında Sezen Taş'ın geride iki çocuk bıraktığını ifade eden Akdağ, çocukların yaşayabileceği acıya da değindi.

Henüz hayatı ve annelerinin sevgisini tanımaya ihtiyaç duyan iki çocuğun bulunduğunu belirten gazeteci, haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklediğini söyledi.

Akdağ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklerken, en büyük dileğim geride kalan çocukların ve ailenin mahremiyetine herkesin saygı göstermesidir."

Gazeteci, Atilla Taş ve ailesine sabır diledi.

"İki tane torunum var"

Haziran 2020'de Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Gör Beni programına konuk olan Atilla Taş, "17 yaşında evlendim 18 yaşında baba oldum. Ondan sonrası zaten öyle gelişti. O da erken evlenince ben dede oldum şimdi. İki tane torunum var" demişti.