Atina, Afrika tozu etkisiyle sarıya büründü: Meteoroloji'den Türkiye için de uyarı geldi

Yunanistan’ın başkenti Atina, Afrika’dan gelen toz bulutlarının etkisiyle gökyüzünün sarıya bürünmesine sahne oldu.

Lodos rüzgarlarıyla taşınan toz, şehirde renk değişimine yol açarken, kronik solunum sorunu yaşayanlar için nefes almak güçleşti. Toz bulutları nedeniyle Akropolis tapınağının görünürlüğü de azaldı.

Afrika tozunun etkisi yalnızca Atina ile sınırlı kalmadı; Yunanistan’ın güney bölgeleri, Mora Yarımadası, Kiklad Adaları ve Eğriboz Adası’nda da yoğun şekilde hissedildi.

MGM'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 'toz taşınımı' için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.