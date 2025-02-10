Atina'dan Roma'ya, Türkiye protestosu!

Yunanistan, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in Türk insansız hava aracı (İHA) üreticisi Baykar'a satışına karşı çıktı.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Atina yönetimi, satışla ilgili tepkisini içeren resmi bir protesto notası göndermeye hazırlanıyor.

Konu Türkiye olduğunda savunma işbirliklerinin şeffaf şekilde yürütülmesinde ısrarcı"

Avrupa Birliği'nin (AB) 2019'da yürülüğe koyduğu yönetmelik, yabancı doğrudan yatırımların güvenlik ve kamu düzenine yönelik tehlike potansiyeli durumunda Birlik üyelerine önceden haber verilmesini gerektiriyor.

Baykar, İtalyan şirketi geçen yıl sonunda satın almış, devir sürecine dair gerekli izinlerin Ocak ayında tamamlandığı duyurulmuştu. Atina'ya göre İtalya Baykar'a gerçekleştirilen satışla bu yönetmeliği ihlal etti. Gazetenin haberinde, "Yunan yetkililer özellikle Türkiye söz konusu olduğunda savunma işbirliklerinin şeffaf şekilde yürütülmesinde ısrarcı" ifadeleri yer aldı.

Macron'la "Meteor" görüşmesi

Gelişme Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in, Türkiye'ye havadan havaya ateşlenebilen Meteor füzelerinin satışıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin sonrasında geldi.

Kathimerini'ye göre Macron o görüşmede satış sürecinin henüz devam ettiğini ve Meteor füzeleriyle ilgili son kararın verilmediğini söyledi, karar sürecinde asıl belirleyicinin İngiltere olacağını ifade etti. Yunanistan'ın endişelerine rağmen Avrupa ülkeleri son dönemde Türkiye ile savunma işbirliklerini hızlandırdı.

Almanya ile Türkiye arasında denizaltı satışına dair 2,5 milyar euro değerindeki anlaşmanın müzakereleri sürüyor. Berlin geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye 40 adet Eurofighter savaş uçağının satışına yönelik itirazını da yumuşatmıştı. İngiltere'nin de katıldığı müzakereler devam ediyor. İspanya ve İngiltere savunma alanında Türkiye ile düzenli işbirliği yapan diğer Avrupa ülkeleri.