  3. Atlas Çağlayan cinayeti: Aileyi tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı, 1 kişi daha gözaltına alındı
İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi daha gözaltına alındı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaralamıştı.

Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.Ayrıca Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, F.K (31) isimli Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

