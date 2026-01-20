Atlas Çağlayan cinayeti: Aileyi tehdit eden iki şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen altı şüpheli dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Üç kişi tutuklanmıştı

Provokatif paylaşımlarda bulunan ve Atlas'ın ailesini tehdit eden üç şüpheli ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve dün mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki kişi daha gözaltına alındı

Konuyla ilgili soruşturma sürerken Atlas'ın ailesini tehdit eden iki şüpheli daha gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.