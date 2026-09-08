Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar verildi

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, adli süreçteki 14 yaşındaki sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme’, ’6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık E.Ç.'ye, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 14 yıl 9 ay, silahlı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Atlas Çağlayan'ın ailesi bu karara itiraz etti.

Video: X- @cerenurl

"Evladımın adaletini istiyorum"

Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülecek dava öncesi açıklama yapan anne Gülhan Ünlü, "Artık evladımın adaletini istiyorum. Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak bunu da biliyorum ama bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. ‘3 yıl, 5 yıl yatarız, ondan sonra hayatımıza devam ederiz' düşüncesi olmasın artık. Biz artık diğer çocuklarımızı da korumak istiyoruz" dedi.

Gülhan Ünlü, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk duruşmada da söylediğimiz gibi, taleplerimizin hepsi reddedilmişti. Yine bugün aynı taleplerde bulunacağız. Görüntülerin izlenmesini istemiştik ilk duruşmada, maalesef ki reddedilmişti. Duruşmadan beklentim, iştirakçilerin de sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Sadece dosyada tanık olarak varlar.

Dosyada daha şimdiden çok açık olduğunu söyleyebilirim.

Mesajlaşmalar var, katilin silahla fotoğrafları var, olaydan 4 gün öncesinde başkasını bıçakladığına dair mesajlaşması var, uyuşturucu var. İştirakçilerin de artık ceza almasını istiyoruz. 8 ay geçti, ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var.

Artık evladımın adaletini istiyorum. Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak bunu da biliyorum ama bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. ‘3 yıl, 5 yıl yatarız, ondan sonra hayatımıza devam ederiz' düşüncesi olmasın artık. Biz artık diğer çocuklarımızı da korumak istiyoruz.

Bu canilerin, katillerin cezaları, aldıkları ceza gibi olsun. 21 yıl diye ceza veriliyor fakat yatarı 5 yıl oluyor. Bu ceza, mağdur ailelere verilmiş gibi oluyor. Dosyamızda başından beri çok fazla açık var, delil karartma var.

Hanginiz, cinayetin işlendiği aleti elinize alırsınız? Almak için bir sebebiniz olması gerekiyor. Biz bu sebebin peşinden koşturuyoruz. Buradan çıktığımda daha umutlu çıkmak istiyoruz."