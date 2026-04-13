Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
İstanbul'un Güngören ilçesi Merter Mahallesi'nde 14 Ocak'ta lise öğrencisi Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma 9 Haziran'da başlayacak.
Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren E.Ç. hakkında iddianame düzenlendi.
Katil zanlısı 15 yaşındaki E.Ç., hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılısı yasaya muhalefet etme", “Zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.