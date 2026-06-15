Atlas Çağlayan davasında mütalaa açıklandı: İstenen cezalar belli oldu

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen, maktul adına sosyal medya hesabı açarak olaya ilişkin paylaşım yapan 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Faruk Ay ve Ömer Can Özdoğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Bir sanık hakkında 12 yıla kadar hapis talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Burak Türk ve Ömer Can Derin'in, 'basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan, 7 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarından toplam 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 4 aya kadar, sanık Alaa Faısal hakkında ise, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezlandırılmaları talep edildi. Öte yandan, sanık Ömer Faruk Ay ile çocuk sanık Y.T. için ise 'zincirleme şekilde nitelikli tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Savcılık, sanıklar Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Abdülsamet Erdoğan'ın ise ayrı ayrı beraatlarını talep etti.

''Kandırıldım, pişmanım''

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ömer Faruk Ay suçsuz olduğunu belirterek, ''5 aydır suçsuz yere tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Bir diğer tutuklu sanık Ömer Can Özdoğan ise, ''Kandırıldım, pişmanım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Tahliye edilirsem, sınavlarıma daha iyi hazırlanırım. Tahliyemi talep ediyorum'' şeklinde konuştu.

Sanıklar tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, 2 tutuklu sanığın ayrı ayrı 'yurt dışı çıkış yasağı' tedibiriyle tahliyelerine ve taraf avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Atlas Çağlayan ‘maktul’, anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan ‘müşteki’ 1’i 18 yaşından küçük 9 şahıs ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Atlas’ın ailesine gönderilen tehdit mesajları iddianamede yer aldı

Hazırlanan iddianamede, Atlas Çağlayan’ın ailesine 14 Ocak 2026 tarihinde olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderildiği, maktul Çağlayan adına sosyal medya hesabı açıldığı, buradan paylaşımlar yapıldığı, bunun üzerine müştekileri Cüneyt Çağlayan ve Gülhan Ünlü’nün şikayetçi olması üzerine başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede, bir hat üzerinden müştekilere, "konuyu uzatmaya devam etme 2’nci oldu, 3 olmasın kafanı keseriz. Diğer oğluna da aynısını yaparız, size mezarınızda bile rahat vermeyiz, akıllı ol bu mesajları kimseye atma. Biz Hakan Çakır denilen şahısın olayında da vardık, bizim icraatlarımız tehditle değil, uyarı verdik size akıllı olun bu mesajlardan kimseye bahsetme, telegrama gel oğlunun ölüm videosu var izle" şeklinde mesajlar gönderildiği belirtildi. Aileye gönderilen diğer mesajlarda, dosyada yer alırken, X isimli sosyal medya platformundan paylaşım yapan 3 şüpheli şahsın tespit edildiği vurgulandı. Şüpheliler arasında yer alan Ömer Can Özdoğan’ın paylaşım içeriğinin ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçu kapsamında kaldığı vurgulandı. Öte yandan, şüpheliler, Zeynel Özdoğan, Ömer Can Özdoğan hakkında, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’, ‘kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği iddianamede yer aldı.

Eylemin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle işlendiği aktarıldı

Öte yandan suça sürüklenen çocuk Y.T., hakkında ise hazırlanan iddianamede, şahsın işlediği suçun ‘tehdit’ kapsamında kaldığı, şahsın bu suçu zincirleme şekilde gerçekleştirdiği, Y.T.’nin paylaşımları ablası ve kuzeni ile beraber fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiği vurgulandı.

Hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk Y.T.’nin terör örgütü PKK adının yer aldığı ‘pkkv404’ isimli Telegram kanalı aracılığıyla tehdit eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin eyleminin suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit suçu kapsamında da kaldığı aktarıldı.

8 yıl 2 aya kadar hapis talebi

Y.T. hakkında hazırlanan iddianamede, ’suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

1 şüpheli hakkında 12 yıla kadar hapis talebi

Şüpheliler Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında ’nitelikli tehdit’ suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıysla cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheli Ömer Can Derin için ise, ’basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, şüpheli Burak Türk hakkında ’basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik’ suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal için, 2 suçtan toplam 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Can Özdoğan hakkında ise ’verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ’kişinin hatırasına alenen hakaret’ suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi