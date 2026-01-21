Atlas Çağlayan soruşturması: Aileyi tehdit eden 2 kişi tutuklandı
Güngören’de Atlas Çağlayan’ın öldürülmesinin ardından ailesini hedef alan paylaşımlar yapan Adana ve Antalya’da gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakılırken dosyada tutuklu sayısı 5’e yükseldi.
İstanbul’un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından, aileyi tehdit ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, olay sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaparak anne Gülhan Ünlü’yü hedef aldığı belirlenen şüphelilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Adana ve Antalya’da 3 kişi daha gözaltına alındı.
Toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine konuya ilişkin toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Öte yandan Antalya'da gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.