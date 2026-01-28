Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit: Bir kişi daha tutuklandı

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesine yönelik tehditlere ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen F.K., Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı ve SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

Böylece dosyada, cinayet zanlısı hariç tehdit suçlamasıyla tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Soruşturma, 14 Ocak’ta “yan baktın” tartışması sonrası 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ardından ailesine yönelik sosyal medya ve telefon üzerinden gönderilen tehdit mesajları üzerine başlatılmıştı.

Daha önce bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden beşi tutuklanmış, bazı kişiler hakkında ise adli kontrol uygulanmıştı. Savcılık, aile için koruma tedbirleri talep ederken, tehdit zincirine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.