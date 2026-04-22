Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajları gönderen, maktul adına sosyal medya hesabı açarak olaya ilişkin paylaşım yapan 1’i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, Y.T. hakkında ’suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak", "kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 1 yıl 8 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede, sanıklar Ömer Faruk Ay, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ve Ferhat Karadağ hakkında ’nitelikli tehdit’ suçundan 2 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti. Sanık Ömer Can Derin için ise, ’basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, sanık Burak Türk hakkında ’basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik’ suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, sanık Alaa Faısal için, 2 suçtan toplam 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, sanık Ömer Can Özdoğan hakkında ise ’verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ’kişinin hatırasına alenen hakaret’ suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacaklar

Yürütülen soruşturmanın ardından 5'i tutuklu 8 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, yaşı 18'den küçük olan Y.T. isimli sanığın dosyasının ayrılarak, Çocuk Mahkemesine gönderildiği öğrenildi. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan duruşmada sanıklar ilk kez savunma yapacak.