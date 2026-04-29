  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Takip Et

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Takip Et

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj gönderenlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Çağlayan'ın ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen M.A, Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A'ya ait dijital materyallere de el konuldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakan Uraloğlu: Libya uçağının kara kutu çözümleri savcılığa sunulduBakan Uraloğlu: Libya uçağının kara kutu çözümleri savcılığa sunulduGündem

 

Bakan Göktaş duyurdu: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yasalaştıBakan Göktaş duyurdu: Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yasalaştıGündem

 