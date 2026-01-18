Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit eden şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul’da 17 yaşındaki atlas çağlayan’ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, annesi gülhan çağlayan’ı tehdit ettikleri belirlenen 4 kişi, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Güngören'de bıçaklı saldırıda öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Kazlıçeşme'de anneannesinin yanına defnedildi. Atlas, Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında "yan bakma" gerekçesiyle çıkan kavgada hayatını kaybetmişti.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören'de meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra "yan bakma" iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç üzerinde bulunan ve sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli E.Ç., tutuklanarak Karatepe Çocuk Cezaevine götürüldü.

Atlas'ın annesi: Oğlum için adalet istiyorum

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, Ahmet Minguzzi'nin annesine işaret ederek, "Yasemin Hanım ile görüştüm, yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisi müsait olduğu zaman gelecek. Benim oğlumun başına da geldi, 24 yıl ya, 24 yıl hiçbir şey değil. Alınan karar o kadar az ki, 24 yıl hangi anneye yeter?" diye konuştu.

Oğlunun ölümü ile ilgili dün yaptığı açıklamada ise Gülhan Ünlü "Atlas'ım için adalet istiyorum. Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler" dedi.