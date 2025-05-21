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ATO Başkanı Baran: Gazze Filistin halkınındır, kuşatmalar bunu değiştiremez

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Gazze, Filistin halkınındır ve zorla, şiddetle, kuşatmayla bunu değiştirmek mümkün değildir" dedi.

Haber Merkezi
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ATO Başkanı Baran: Gazze Filistin halkınındır, kuşatmalar bunu değiştiremez
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ile uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, "İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden aylardır sürdürdüğü sistematik saldırılar can kayıplarına yol açarken, aynı zamanda Gazze’nin demografik yapısını değiştirmeye, Filistin halkını yerinden etmeye yönelik açık bir planın parçası olarak yürütülüyor. Bu girişimler, uluslararası hukuk, insan hakları ve vicdan açısından kabul edilemez" dedi.

"Gazze, Filistin halkınındır"

Gazze’nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Baran, "Bu toprakların gerçek sahibi, nesiller boyu burada yaşayan, her türlü yokluğa ve saldırıya rağmen toprağına sahip çıkan Filistin halkıdır. Gazze, Filistin halkınındır ve zorla, şiddetle, kuşatmayla bunu değiştirmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Filistin halkı kendi topraklarında özgürce barış içinde yaşama hakkına kavuşmalıdır"

Gazze’ye yapılan saldırıların Filistin halkını hedef aldığını, ancak tüm insanlığı derinden yaraladığını belirten Baran, "Sivillerin hedef alındığı, altyapının yok edildiği, hastanelerin bombalandığı ve milyonlarca insanın temel yaşam haklarının gasp edildiği, evlerinden sürülmeye çalışıldığı bu trajedi, uluslararası toplumun vicdan testidir. Zoraki göç ettirilmeye çalışılmasına dur denilmeli ve Filistin halkı kendi topraklarında özgürce, barış içinde yaşama hakkına kavuşmalıdır" dedi.

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