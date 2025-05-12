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ATO Başkanı Baran: Terörsüz Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini belirterek, "PKK'nın silah bırakma ve feshetme kararı, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır." açıklamasında bulundu

Haber Merkezi
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ATO Başkanı Baran: Terörsüz Türkiye, bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini belirterek, "PKK'nın silah bırakma ve feshetme kararı, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu adım, güvenlik risklerinin azalmasıyla yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasına büyük katkı sağlayacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde yaklaşık 50 yılını terörle mücadeleye ayırmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Şimdi nihayet bir devir kapanıyor. Bu sürecin Türkiye'nin ekonomik büyümesi için bir fırsat olacağına inanıyor, barış ve istikrarın devamını kararlılıkla destekliyoruz" diye konuştu.

Baran açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yaklaşık yarım asırdır ülkemizin kamu kaynaklarının önemli bir kısmı, terörle mücadeleye ve güvenlik harcamalarına ayrılmak zorunda kaldı. Terör, sadece can kayıplarına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını yavaşlattı, refah artışını engelledi. PKK'nın silah bırakma ve örgütsel yapısını sonlandırma kararı, terörsüz Türkiye hedefine atılmış önemli bir adım ve tarihi bir fırsattır.

"Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır"

Terörün sonlanarak, yıllardır süren güvenlik tehdidinin ortadan kalkması, yatırım ortamının iyileşmesine, üretim ve istihdamın artmasına, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin ekonomik olarak yeniden canlanmasına imkân sağlayacaktır. Güven ortamı, girişimciliği, yatırımı, turizmi ve ihracatı destekleyen temel bir zemindir. Ülke kaynaklarımızın, üretime, eğitime, inovasyona ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirilmesi Türkiye'nin ikinci yüzyılında, gelişmiş ülkeler liginde hak ettiği yere çıkmasını sağlayacaktır. Terörsüz bir Türkiye, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir aktör olacaktır.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Terörsüz Türkiye hedefine güçlü adım atma iradesini gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve sürece emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu tarihi zamanı, Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimize borçlu olduğumuzu, gelecek nesillerimizin şehitlerimiz sayesinde ülkemizde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayacağını hiçbir zaman unutmayacak, onları hep minnetle anacağız."

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