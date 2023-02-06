ATO, "Deprem Yardım Masası" kurdu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Oda üyelerinin depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik koordinasyonu sağlamak üzere "Deprem Yardım Masası" kurduklarını belirterek, "Üyelerimiz, yardımlarını ATO'ya başvurarak deprem bölgelerine ulaştırabilir." ifadesini kullandı

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen depremden zarar gören bölgelere yardım için 68 meslek komitesi aracılığıyla ihtiyaç tespit ve temin çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda çalıştıklarına işaret eden Baran, gerekli yardım malzemelerinin toplanması için Oda üyelerine çağrıda bulundu.

Baran, yardımların ulaştırılmasını koordine etmek üzere "Deprem Yardım Masası" kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acısını en derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Şimdi ülkemiz için tek yürek olma vakti. Tüm üyelerimizi depremden zarar gören vatandaşlarımız için yardıma davet ediyorum. Kış mevsiminin kendini en çok hissettirdiği bugünlerde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kenetlenerek acımızı paylaşıp, uğranan zararı azaltmaya çalışacağız. Üyelerimiz, yardımlarını ATO'ya başvurarak deprem bölgelerine ulaştırabilir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifa ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Evleri hasar gören vatandaşlar başkente ücretsiz getirilecek

Öte yandan, ATO'nun ilgili komitelerinin üyeleri de Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) desteği ve valiliklerin organizasyonuyla, deprem bölgelerinde evleri hasar gören vatandaşların başkente ücretsiz taşınması ve ücretsiz konaklamaları konusunda çalışmalara başlarken, Oda üyesi öğrenci yurdu işletmeleri de depremzedelerin konaklaması için boş yatakları tahsis edecek.

ATO, ayrıca, depremden etkilenen illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hasar tespiti çalışmalarına gönüllü olarak destek vermek isteyen Oda üyesi yapı denetim ve yapı laboratuvarı firmalarına da çağrıda bulundu. Bu kapsamda, Odanın ilgili meslek komitelerine kayıtlı firmalar, ATO'nun organizasyonuyla, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirebilecek.

Oda üyeleri, 0 (312) 201 83 86 ve 0 (312) 201 83 87 numaralı telefonlardan "ATO Deprem Yardım Masası"nı arayarak, yardımların koordinasyonu konusunda bilgi ve destek alabilecekler.