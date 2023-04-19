ATO, depremin yaralarını sanatla sarıyor

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye 100+ kalıcı konut yapmak üzere başlattığı “Ayın Yıldızıyım” temalı bağış çağrısına ATO’nun 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla sanatçılardan destek geldi.

Tüm Sanat Galerileri Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği üyelerinin bağışladığı ve 29 Nisan’da yapılacak müzayede ile satışa sunularak gelirinin kampanyaya aktarılacağı eserlerden oluşan “100+59 Sanat Eseri” Sergisi Cermodern’de açıldı.

Serginin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Sanat ve iş dünyası aynı amaç için kenetlendik. Eşsiz sanat eserleri, bu anlamlı bağışla daha da kıymetlenecek” dedi.

Depremin ardından ATO olarak bölgeye tırlarla yardım gönderdiklerini, daha sonra prefabrik kurarak barınma sorununu gidermeye çalıştıklarını belirten Baran, bölgedeki kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için de “Ayın Yıldızıyım” temasıyla bir bağış çağrısı başlattıklarını hatırlattı.

Bu kampanya için ATO’nun tüm komite ve meclis üyelerinin seferber olduğunu anlatan Baran, Cumhuriyetin 100’üncü yılı ve komitenin sayısı olan 59’un “100+59 Sanat Eseri” projesinin ismine ilham verdiğini söyledi.

Baran, Tüm Sanat Galerileri Derneği’nin yürütücülüğünde, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği ve Sanatçı Kadınlar Derneği’nin paydaşlığıyla gerçekleştirilen projede sanatçıların kendi koleksiyonlarından bağışladığı ürünlerin 29 Nisan Cumartesi günü ATO’da gerçekleştirilecek müzayede ile satışa sunulacağını söyledi.

“Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz”

ATO 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Emrah Hacıoğlu, komite olarak sanatın her alandaki iyileştirici gücüne inandıklarını belirterek, “Bu karanlık günlerin bir an önce aydınlığa dönmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Tüm Sanat Galerileri Derneği Başkanı Meral Öztürk de “Bizler projeye eserlerimizin satışı ile destek verdik. Sonrası için biten evlerin duvarlarında mutluluk veren eserleri hayal ettik. Onların yaralarını sardığımızı hayal ettik. Hayallerimizin bir an önce gerçekleşmesi dileğiyle” diye konuştu.

‘100+59 Sanat Eseri Projesi’yle 29 Nisan’da ATO Meclis Salonu’nda ve eş zamanlı olarak www.sessizmuzayede.com web sitesinde gerçekleşecek müzayedenin kamuoyuna duyurulması amacıyla ATO Meclis Salonu’nda sanatçılarla bir de tanıtım filmi çekildi.