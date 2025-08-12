  1. Ekonomim
Av yasağının bitmesine günler kaldı: Balıkçılar denize açılacak

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Balıkçılar, teknelerinin bakım ve onarımı için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Teknelerini limana çeken balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor.

Palamut avcılığının 15 Ağustos'ta başlayacak olması dolayısıyla küçük tekne sahipleri de ağlarını elden geçirip teknelerinin boya ve makine bakımlarını yapıyor.

"Sezon iyi gözükmüyor"

Sinop Tersanesi'nde tekne bakımını yapan 40 yıllık balıkçı Recep Yeni, bereketli bir sezon dilediklerini belirtti.

Yeni, "Küçük çaplı balıkçılar için sezonun 15 gün erkene alınarak 15 Ağustos'ta açılacağı söylendi. Biz de mecburen teknelerimizi erken bakıma aldık. Her sene yapılan işleri tekrarlıyoruz. Boyası, macunu, zımparası, makine bakımlarıyla sezona hazırlık yapıyoruz. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olur. Bu sezon balıkçılık şimdilik iyi gözükmüyor. Tabii ki deniz bu ne olacağı belli olmaz. İnşallah güzel bir sezon olur. Herkesin bol bereketli bir balık sezonu geçirmesini diliyorum" dedi.

