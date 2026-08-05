Avcılar Belediyesi'ne ihale operasyonu: 4 ilde 13 gözaltı
Avcılar Belediyesi'nin geçmiş dönem ihalelerinde kamuyu zarara uğrattıkları ve organize usulsüzlük yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında bürokratların da yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Dört ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
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