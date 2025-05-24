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Avcılar gişeleri trafiğe kapatıldı

Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’nda başlatılan çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar kapatıldı.

Haber Merkezi
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Avcılar gişeleri trafiğe kapatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nden (UYM) yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, "kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapılması işi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecek. Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacak. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmekte." bilgileri verildi.

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