Avcılar ve Beşiktaş operasyonu: 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş isimli şahısın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin adli yargı süreci tamamlandı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i ise "adli kontrol" tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
2 kişi tutuklandı
