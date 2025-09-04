  1. Ekonomim
Avcılar ve Beşiktaş operasyonu: 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş isimli şahısın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin adli yargı süreci tamamlandı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i ise "adli kontrol" tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi çalışanı 7 kişiden 2’si tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi çalışanları olan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

