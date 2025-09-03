  1. Ekonomim
  3. Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, yedi şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi. Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan beş, Avcılar Belediyesi'nde çalışan iki zanlı gözaltına alındı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 4 Haziran'da, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.

