Avcılar yan yolda dehşet anları! Pikap araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay Avcılar Avcılar'da E5 Karayolu yan yolunda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı. Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı

Yaşanan kaza anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.