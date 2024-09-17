  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Avcılar'da Adile Naşit'in zilini çaldılar!
Takip Et

Avcılar'da Adile Naşit'in zilini çaldılar!

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından, Hababam Sınıfı'nın "Hafize Anası" usta oyuncu Adile Naşit’in İstanbul Avcılar’daki heykelinde bulunan okul zili kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avcılar'da Adile Naşit'in zilini çaldılar!
Takip Et

Türk sinemasının efsanelerinden Adile Naşit’in heykelinin başına gelen "Bu kadar da olmaz!" dedirtti.

Yeşilçam'ın akıllarda yer edinen film serilerinden ‘Hababam Sınıfı’ndaki ‘Hafize Ana’ karakteriyle özdeşleşen heykel 2015 yılında Avcılar Belediyesi tarafından dikilmişti.

Avcılar Kültür Sanat Parkı’nda Türkiye’nin kültür mirasına büyük katkıları olan 10 sanatçı ile birlikte dikilen Adile Naşit'in heykeli 9 yıl sonra zilsiz kaldı.

Naşit'in elinde tuttuğu zil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Merkez Mahallesi’nde bulunan heykeldeki zilin yerine yenisinin takılmasını istedi. Ancak zilin heykelle renk ve ölçü açısından uyumlu örneği İstanbul’da bulunamadı.

Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı’ndaki heykelden çalınan zilin temin edilmesi için çalışmalara başlandı. Amasya’daki bir ustaya yaptırılan okul zili, Avcılar’daki heykelin eline yerleştirildi.

Yağmurlu havada dışarı çıkmaya korkuyorlar: Aynı bölgeye 3 kez yıldırım düştü! Manyetik alan korkusuYağmurlu havada dışarı çıkmaya korkuyorlar: Aynı bölgeye 3 kez yıldırım düştü! Manyetik alan korkusuGündem
Kuşların yuvasıydı: Can çekişiyor!Kuşların yuvasıydı: Can çekişiyor!Yaşam
Gündem
Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi
Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 881 yolcu geldi
'Yüzde 60'ını hala devlet ödüyor' diyen Bakan Bayraktar'a Cevdet Akay'dan doğal gaz tepkisi: Rakamları karıştırdığı ortada
'Yüzde 60'ını hala devlet ödüyor' diyen Bakan Bayraktar'a Akay'dan doğal gaz tepkisi
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: FETÖ'cüler yurtdışına kaçarken böyle yakalandı!
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: FETÖ'cüler yurtdışına kaçarken böyle yakalandı!
Bakan Ersoy ile TÜRSAB'ın tartışması büyüyor! 'Kendi şirketinin tekeli için...'
Bakan Ersoy ile TÜRSAB'ın tartışması büyüyor! 'Kendi şirketinin tekeli için...'
Narin cinayetinde sıcak gelişme: Kuzenler serbest bırakıldı
Narin cinayetinde sıcak gelişme: Kuzenler serbest bırakıldı
İSKİ paylaştı: 17 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum
İSKİ paylaştı: 17 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum