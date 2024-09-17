Avcılar'da Adile Naşit'in zilini çaldılar!

Türk sinemasının efsanelerinden Adile Naşit’in heykelinin başına gelen "Bu kadar da olmaz!" dedirtti.

Yeşilçam'ın akıllarda yer edinen film serilerinden ‘Hababam Sınıfı’ndaki ‘Hafize Ana’ karakteriyle özdeşleşen heykel 2015 yılında Avcılar Belediyesi tarafından dikilmişti.

Avcılar Kültür Sanat Parkı’nda Türkiye’nin kültür mirasına büyük katkıları olan 10 sanatçı ile birlikte dikilen Adile Naşit'in heykeli 9 yıl sonra zilsiz kaldı.

Naşit'in elinde tuttuğu zil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Merkez Mahallesi’nde bulunan heykeldeki zilin yerine yenisinin takılmasını istedi. Ancak zilin heykelle renk ve ölçü açısından uyumlu örneği İstanbul’da bulunamadı.

Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı’ndaki heykelden çalınan zilin temin edilmesi için çalışmalara başlandı. Amasya’daki bir ustaya yaptırılan okul zili, Avcılar’daki heykelin eline yerleştirildi.