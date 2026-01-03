Avcılar’da etkili olan lodos üç teknede hasara yol açtı

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos hayatı olumsuz etkiledi. Avcılar ilçesinde bulunan balıkçı barınağına bağlı 3 tekne zarar gördü. Öte yandan metrelerce yükselen dalgalar, barınaktaki bir kulübeye de zarar verdi. Maddi hasarın yaşandığı barınakta yaralanan olmadığı öğrenilirken barınakta tekneleri olan balıkçılar ise lodos nedeniyle teknelerinin başında nöbet tutuyor.



"Her sene 15-20 teknemiz zayi oluyor"



Avcılar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Aytaç Saydam, her yıl lodos nedeniyle yaşananlarla ilgili olarak, "Yeni başladı ama tedirginlikle bekliyoruz. Her sene yaşadığımız bir olay bu. Yılbaşında az bir kar gördü İstanbul’umuz. Onun karşılığı olan lodos yapıyor şu anda. Lodos yaptığı zamanda güney rüzgarıyla gelen bu lodos barınağımıza maalesef büyük zarar veriyor. Her sene 15-20 teknemiz zayi oluyor. Tek tesellimiz can kaybımız olmaması" dedi.

"40 yıldır bunu yaşıyoruz"

Saydam, 1979 yılında yapılan barınakta istinat duvarı olmaması nedeniyle her yıl ciddi zararlar yaşandığını belirterek, "Ambarlı Balıkçı Barınağının 1979 yılından bu yana yapımı devam ediyor aslında. Şuanda yapılan bir faaliyet yok ama 1979 yılından bu yana istinat duvarı olmadığı için her sene bu mağduriyeti yaşıyoruz. Yetkililere bir şekilde sesimizi ulaştıramıyoruz. Kış aylarında bu olayı her sene 3-4 sefer yaşıyoruz. Elimizden gelen, olan zayiatı onarıp devam ediyoruz. Ama bu maddi manevi külfet oluyor. Bu duvar yapılmadığı sürece, bu taşlar yükselip istinat duvarı yapılmadığı sürece her lodosta bunu yaşayacağız. 40 yıldır bunu yaşıyoruz. Geçen sene yaklaşık 3 milyon lira değerinde altyapı, elektrik ve kamera sistemlerimiz gitti. Yaklaşık 20 teknemiz heba oldu. Bunları da saydığımızda tabi milyonlarca liralık zararımız oluyor. Tekne sahibi arkadaşlarımız teknelerinin başında. Gereken önlemlerini alıyorlar ama tabi bu istinat duvarı olmadığı sürece sadece dua ediyoruz daha fazla lodos esmesin diye" diye konuştu.

"Kayıkların halatları çözülüyor"

Lodos nedeniyle teknesi zarar gören Ersin Özer isimli vatandaş, "Zarar gören tekne var. Buradan kıyıya gitti iskelede kırıldı. Bayağı bir zararımız var. Kayıklar var onların halatları çözülüyor. İnşallah onlar gitmez. Onlara müdahale edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Deniz dalgaları barakalarımızın üzerini aşıyor"

Yaşanan mağduriyetle ilgili olarak konuşan Mustafa Saydam isimli vatandaş ise, "İstinat duvarımız olmadığından dolayı barakalarımızın üzeri zarar gördü. Ağlarımız hep denize gidiyor. Deniz dalgaları barakalarımızın üzerini aşıyor. Biraz daha biz de durursak bizi de alıp denize atacak. Senelerdir belediyelere yalvarıyoruz, babalarımız dahil yalvardılar ama kimse buraya istinat duvarı yapmadı" dedi.