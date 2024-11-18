Avcılar'da İş hanında korkutan yangın! Üç kişi yaralandı

Yangın, saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi üzerinde bulunan dört katlı iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın ikinci katında bulunan sünger imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın, Avcılar ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor. Olay sırasında üstlerine boya sıçraması sonucu yaralanan üç işçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.