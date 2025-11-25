Avcılar’da iş makinesi yüklü TIR üst geçide çarptı

Edinilen bilgilere göre olay Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde yaşandı. İş makinesi taşıyan 34 FD 3363 plakalı TIR, cadde üzerindeki üstgeçide çarptı. Kazada TIR şoförü ve yanındaki yolcu yaralandı. Üst geçitte ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay yerindeki çalışma devam ediyor

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.











Beta Beta Özelliği