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Avcılar'da kaza! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Haber Merkezi
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Avcılar'da kaza! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
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Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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