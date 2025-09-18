  1. Ekonomim
TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde korkutan kaza: Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde bir yolcu otobüsü, seyir halindeki kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü araçta sıkışırken, itfaiyenin çıkardığı yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, ilerleyen kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü araçta sıkıştı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde korkutan kaza: Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı - Resim : 1

"Yaşlı adam, sürücü koltuğunda sıkıştı

Kaza, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevki Avcılar istikametinde yaşandı. Edirne'den hareket eden 34 KT 4041 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 55 EA 725 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü M.A. isimli yaşlı adam, sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde korkutan kaza: Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı - Resim : 2

TEM Otoyolu Esenyurt - Avcılar yönünde iki şerit trafiğe kapatıldı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Esenyurt - Avcılar yönünde iki şerit trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılması için ekiplerin çalışması sürerken bölgede trafik durma noktasına geldi.

