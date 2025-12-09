Avcılar'da tahliye edilen binanın balkonu çöktü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen ve bir süre önce boşaltılan dört katlı binanın balkonu kendiliğinden çöktü. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ambarlı Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dört katlı bina hakkında bir süre önce kentsel dönüşüm kararı verildi.

45 yıllık olduğu öğrenilen bina yaklaşık sekiz ay önce tahliye edildi. 7 Aralık Pazar günü saat 21:00 sıralarında binada söküm ve yıkım işlemi devam ederken birinci kattaki dairenin balkonu çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Karakoç, zabıta ekibiyle birlikte sokağa gelerek incelemelerde bulundu.

Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

Karakoç, binanın tehlike oluşturduğunu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne ileterek, yıkımın hızlandırılmasını için talepte bulundu.

"Kolonları çürük"

Binanın söküm çalışmalarını yapan Deniz Tekgöz ise, "14 daire, altta giriş katlar ve eski sağlık ocağı vardı, yıllardır kullanılmıyor. Biz kalan 12 dairenin sökümünü yapacaktık, izin bekliyorduk.

Akşam da buradaydım ben. Kontrolünü yaptım. Geçtikten sonra buradan büyük bir gürültü geldi. Dışarı çıktığımızda balkonun çöktüğünü gördük. Diğer taraftaki balkonlar da aynı şekilde hasar var. Çökme ihtimali de var. Çünkü kolonları çürük. Demirler tamamen çürümüş" dedi.