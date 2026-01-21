  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Avcılar eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, intihar etti!
Takip Et

Avcılar eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, intihar etti!

Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avcılar eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, intihar etti!
Takip Et

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Baykal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, köprüde bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Avcılar eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, intihar etti! - Resim : 1

Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da yaşamına son vermişti

Burçin Baykal’ın vefatına ilişkin adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı, olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi. Baykal’ın ölümü, siyaset ve yerel yönetim çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da Kasım 2025'te intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.

Piaggio Aerospace, Japonya’ya uçak teslimatı yaptıPiaggio Aerospace, Japonya’ya uçak teslimatı yaptıSavunma Sanayi

 

Buffett sonrası ilk hamle: Yeni CEO hangi hisseleri satmaya hazırlanıyor?Buffett sonrası ilk hamle: Yeni CEO hangi hisseleri satmaya hazırlanıyor?Finans

 