Avcılar eski Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, intihar etti!

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Baykal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, köprüde bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da yaşamına son vermişti

Burçin Baykal’ın vefatına ilişkin adli makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı, olayın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi. Baykal’ın ölümü, siyaset ve yerel yönetim çevrelerinde üzüntüyle karşılandı. Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal da Kasım 2025'te intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.