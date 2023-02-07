Avdagiç: İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçin

İstanbul Ticaret Odası (İTO), deprem bölgesine İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde öncelikli olarak Hazır Yemek, Konserve, Sandviç, Paket Ekmek, Battaniye, Kaban, Hijyen Ürünleri, Jeneratör, Bisküvi türleri, Aydınlatma Malzemeleri ve Kahvaltı Paketleri olmak üzere 25 TIR malzeme ivedilikle sevke başlandı.

İTO’dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük deprem afetiyle ilgili olarak acil yardım planı ile ilgili detaylara yer verildi.

Açıklamadaki bilgilere göre, İTO’nun kurumsal olarak yapmakta olduğu ve İTO üyelerinden gelecek ayni yardımlarla ilgili Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, ‘İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’ oluşturuldu.

İTO Deprem Koordinasyon Merkezi 30 bin m2 alanda 7/24 kesintisiz hizmet verecek şekilde organize edildi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "İstanbul Ticaret Odası üyelerimiz büyük bir dayanışma örneği sergileyerek, tüm imkânlarıyla bölge halkının yanında olduğunu gösteriyor. Kısa süre içinde deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden oluşan 25 TIR’ımızı bölgeye sevk ediyoruz" dedi.

İstanbul iş dünyasını, bütün gücüyle depremden zarar gören, yardıma gereksinimi olan bölge halkımızla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum.

İstanbul Ticaret Odası camiası olarak sizleri, bu büyük afette var gücümüzle depremzedelerin yanında olmaya davet ediyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sizlerin desteğiyle sarabilir, bu günlerin de üstesinden gelebiliriz’ ifadelerine yer verdi.