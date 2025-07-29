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AVM tuvaletinde skandal! Gizli çekim yapan şüpheli gözaltına alındı

Bolu’daki bir AVM’de kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla gizlice görüntü çeken C.A., vatandaşlar tarafından fark edilip darp edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alırken soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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AVM tuvaletinde skandal! Gizli çekim yapan şüpheli gözaltına alındı
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Bolu'daki 14 Burda AVM'de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı iddia edilen 40 yaşındaki şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandıktan sonra darp edildi.

Gizli çekim AVM’yi karıştırdı

İddiaya göre, 14 Burda'nın kadınlar tuvaletine giren C.A., cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti. Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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