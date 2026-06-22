AVM'de denetim yapan Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan'a soruşturma

"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla bir AVM'de sözde "denetim yaptığı" görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Savcılık, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan'la ilgili gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi. Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan sicil kaydının olduğu öğrenildi

Görüntüleri "yetkili bir makammış" gibi izleyenlere sunan Aydoğan hakkında çarpıcı bir detay da gün yüzüne çıktı. Söz konusu şahsın daha önce de "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sicil kaydının olduğu öğrenildi. Yetkisi olmadığı halde bir kamu görevlisi gibi davranarak esnafı ve vatandaşı manipüle etmeye çalışan Aydoğan'ın, söz konusu "Ocak" sıfatını da herhangi bir resmi dayanağı olmadan kullandığı değerlendiriliyor. Aydoğan’ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.