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Avrasya Tüneli'nde araç yandı! Tünel bir süre trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
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Avrasya Tüneli'nde araç yandı! Tünel bir süre trafiğe kapatıldı
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Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, araç yangını sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Tünelin Anadolu yönünde, bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

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