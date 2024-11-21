Avrasya Tüneli'nde araç yandı! Tünel bir süre trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, araç yangını sebebiyle trafiğe kapatıldı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Tünelin Anadolu yönünde, bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
Avrasya Tüneli Avrupa -Anadolu Yönü araç yangını nedeni ile Tüm Şeritler trafiğe kapalı. Bölgede yoğun trafik devam etmektedir.— İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (@4444154) November 21, 2024