Avrasya Tüneli'nde korkunç kaza: Tünel sular altında kaldı

Avrasya Tüneli'nde bu sabah saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yangın söndürme panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın söndürme sistemi patladı, tüneli su bastı.

İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında özel bir otomobilin Avrasya Tüneli'nde itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı bildirilen açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Avrasya Tüneli'nin saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldığı kaydedildi.