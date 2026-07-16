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Avrasya Tüneli'nde su tahliyesi tamamlandı: Trafik yeniden açıldı

İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli’nde yangın söndürme tesisatındaki boru patlaması nedeniyle trafiğe kapanan Asya-Avrupa istikametinin, yürütülen tahliye çalışmalarının ardından tekrar araç trafiğine açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Avrasya Tüneli'nde su tahliyesi tamamlandı: Trafik yeniden açıldı
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 19.30'da Avrasya Tüneli'nde, yangın söndürme suyu tesisatındaki boru patlaması sonucu su birikintisi oluştu.

Bunun üzerine Avrasya Tüneli'nin Asya-Avrupa istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla tünelde biriken su tahliye edildi.


Tünelin araç trafiğine kapanan kısmı yeniden açıldı.