  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Avrupa Belediye Başkanları heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek
Takip Et

Avrupa Belediye Başkanları heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek

Avrupa Belediye Başkanları (Eurocities) heyeti, perşembe günü 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Belediye Başkanları heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek
Takip Et

Eurocities heyeti, Silivri’de Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek. 7 belediye başkanı, bir belediye başkan yardımcısından oluşan 10 kişilik Eurocities heyeti, perşembe sabahı İBB'yi ziyaret ederek, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü” verecek ve ardından da basın açıklaması yapacak.  

Basın açıklamasını Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev yapacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan basın açıklaması sonrası heyet Silivri’de bulunan cezaevine giderek Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek. Heyet, ziyaret sonrası cezaevi önünde bir basın açıklaması daha yapacak.

Eurocities heyeti şu isimlerden oluşuyor:

Jaume Collboni, Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı, Vasil Terziev, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı, Tomislav Tomaševic, Zagreb Belediye Başkanı, Haris Doukas, Atina Belediye Başkanı, Dominic Fritz, Timi?oara Belediye Başkanı, Sharon Dijksma, Utrecht Belediye Başkanı, Gergely Szilveszter Karácsony, Budapeşte Belediye Başkanı, Arnaud Ngatcha, Paris Belediye Başkan Yardımcısı, José Francisco Herrera Antonaya, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü, André Sobczak, Eurocities Genel Sekreteri.

Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındıEkrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındıGündem
Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı! Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte güncel oranlarBankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı! Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte güncel oranlarEkonomi
Benzin ve motorine dev zam kapıda: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine dev zam kapıda: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Üç ülkeden dokumaya elverişli suni deri ithalatına damping soruşturmasıÜç ülkeden dokumaya elverişli suni deri ithalatına damping soruşturmasıEkonomi

 

Gündem
AK Parti ve MHP’den ortak ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması
AK Parti ve MHP’den ortak ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması
Terörsüz Türkiye komisyonu yarın 6. kez toplanacak!
Terörsüz Türkiye komisyonu yarın 6. kez toplanacak!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Emniyet'e yazı: Mücahit Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak
Mücahit Birinci'nin ifadesi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam’a dönenler kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam’a dönenler kazanacak
Dijital içerik üreticisi Başak Karahan'dan, Enes Batur’a dava: Koruma talep etti
Dijital içerik üreticisi Başak Karahan'dan, Enes Batur’a dava: Koruma talep etti
Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı