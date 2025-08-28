  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi
Takip Et

Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmek isteyen bir grup Avrupalı belediye başkanının talebi, Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmadı. Söz konusu başkanlar, İmamoğlu'na desteklerini göstermek amacıyla ziyaret gerçekleştirmek istemişlerdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi
Takip Et

Avrupa'nın önde gelen büyükşehir belediye başkanlarının oluşturduğu Eurocities heyeti, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret talebinde bulundu. Ancak Adalet Bakanlığı, yabancı heyetin bu talebini resmi olarak reddetti.

Silivri'de ziyaret etme talebi Adalet bakanlığı tarafından reddedildi

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, bugün Saraçhane'de İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından karşılanan başkanlar İBB binasını ziyaret etti. Nuri Aslan, belediye başkanlarını karşılamasının ardından yaptığı açıklamada, Avrupalı Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etme talebi Adalet bakanlığı tarafından reddedildi.

Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdıMeksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdıDünya

 

Munzur Dağları'nda keşfedildi! Yeni yediuyur türü tespit edildiMunzur Dağları'nda keşfedildi! Yeni yediuyur türü tespit edildiYaşam

 

Gündem
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
Çanakkale yangınlarının faturası: 118 yangında 7 bin hektar orman yok oldu
BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu
BirGün, yazar Kaan Sezyum ile yollarını ayırdığını duyurdu
Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecek
Üniversite hastaneleri de MHRS'ye entegre edilecek
İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti
İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6. yılında andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’i vefatının 6. yılında andı