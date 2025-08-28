Avrupa Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'na ziyaret talebi reddedildi

Avrupa'nın önde gelen büyükşehir belediye başkanlarının oluşturduğu Eurocities heyeti, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret talebinde bulundu. Ancak Adalet Bakanlığı, yabancı heyetin bu talebini resmi olarak reddetti.

Silivri'de ziyaret etme talebi Adalet bakanlığı tarafından reddedildi

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, bugün Saraçhane'de İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından karşılanan başkanlar İBB binasını ziyaret etti. Nuri Aslan, belediye başkanlarını karşılamasının ardından yaptığı açıklamada, Avrupalı Belediye Başkanları'nın İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etme talebi Adalet bakanlığı tarafından reddedildi.