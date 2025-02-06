Avrupa Birliği'nden 6 Şubat mesajı: Kayıpların acısı hala çok taze

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin 11 ilini büyük ölçüde etkileyerek yıkıma yol açtı. Resmi kayıtlara göre, 53.537 kişi hayatını kaybederken, 107.213 kişi ise yaralandı.

Büyük depremlerin ikinci yıl dönümünde yaşamını yitiren vatandaşlar anılırken, depremzedelerin yaşadığı zorluklar devam ediyor. Hala konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedelerin yaraları tam anlamıyla sarılmadı. İhmaller nedeniyle büyük bir felakete dönüşen bu olayın yıl dönümünde çeşitli anma törenleri düzenlenirken, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da bir anma mesajı yayımladı.

“Çabaların henüz sona ermediğinin farkındayız”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, yayınlanan mesajda, “Bugün, Türkiye’de yaşanan, Türk vatandaşlarına ve etkilenen bölgede yaşayan herkese tarifsiz acı ve ıstırap getiren yıkıcı depremin üzerinden iki yıl geçti. Avrupa Birliği olarak Türkiye’nin yanında yer aldık; deprem bölgesine kurtarma ekipleri gönderdik ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için uluslararası mali yardımları seferber ettik. Ancak, çabaların henüz sona ermediğinin de farkındayız.” ifadelerini kaydetti.

"Türkiye'yi desteklemeye devam etmek gerek"

“Aksine depremin yarattığı zorluklar ve olumsuz koşullar yüzünden hala acı çeken insanlara destek olmak için dayanışma ve yardım faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz. Çünkü kayıpların acısı hala çok taze.” ifadelerini kullanan Ossowski, normal yaşama geri dönülmesi ve iyi yaşam koşullarının yeniden sağlanması için Türkiye’yi desteklemeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Ossowski, “Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olan Türkiye için Avrupa dayanışmasını ve Avrupa Birliği'nin desteğini bir kez daha teyit etmek istiyorum" ifadesini kaydetti.