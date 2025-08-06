Avrupa Konseyi’nde İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarını anlatan Enes Hocaoğulları tutuklandı

Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma sonrası Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alınan Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hocaoğulları'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşması gerekçe gösterilerek "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Türkiye’yi temsilen gençlik delegesi olan Hocaoğulları, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hocaoğulları, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Avukat Mahmut Şeren, Hocaoğulları'nın yurtdışından Türkiye'ye dönmesine rağmen kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Şeren, Hocaoğulları'nın kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanması hakkında, "Şimdiye kadar gazetecilerin yaptıkları haberler bahane edilerek gazetecilere susturmak amacıyla kullanıldı. Bunun yanında muhalifleri, hak savunucularını, çeşitli sivil toplum aktörlerini susturmak için de kullanılıyor. Bu yasanın bütün amacı buydu zaten" dedi.

Enes Hocaoğulları ne demişti?

Enes Hocaoğulları, 30 Mart’ta Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşmasında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve öğrenci protestolarındaki polis müdahaleleri hakkında konuşmuş, konseyi harekete geçmeye çağırmıştı. Hocaoğulları’nın konseyde yaptığı konuşma şöyle:

Türkiye’nin Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları tutuklamaya sevk edildi.



Tek suçu gençliği, gençlerin sorunlarını dile getirmesi ve gençler için özgür bir Türkiye’yi savunmasıydı.



Düşman hukuku bir tek eşitlik ve demokrasi isteyenlere var! @gofortr pic.twitter.com/RSWrdvI3Kc — Av. Aysu Bankoğlu (@AysuBankoglu) August 5, 2025

“Ekrem İmamoğlu, Buğra Gökce, İlker Caniklioğlu, Zeynep Kuray, Enes Hocaoğulları. Bunların sadece isim olduğunu düşünebilirsiniz ama bunlar birer hikâye. Bu ay Türkiye’deki demokratik gerilemeden etkilenen insanların hikâyeleri.

Nereden mi biliyorum? Benim adım da onlardan biri. Geçen hafta sokaklarda, bu hafta Saray’da demokrasi mücadelesi veriyordum. Türkiye’den seçilmiş değerli delegelerin görüşlerini dinledik ve yılların deneyimine sahip karar vericiler olarak onların yorumlarını dinleyebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.

Ancak benim durum değerlendirmem, yıllarca görevde kalmamdan değil, sokaklardan geliyor. Polis güçlerinin bize biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su da dahil olmak üzere orantısız bir vahşet uyguladığı ilk günden beri oradaydım. Akranlarımın gözaltına alınıp sokaklarda arandığı anlarda da oradaydım.

Değerlendirmem, dediğim gibi, bir makamdan gelmiyor ama Saray’da geçirdiğim bu üç gün boyunca, Türkiye’de olup bitenlerin farkındayız, yakından takip ediyoruz ve hatta Türkiye bile uluslararası hukuk standartlarına tabi gibi birçok söz duydum. Görünüşe göre değil. Ya da tabi olmanın farklı tanımları var.

Geçtiğimiz hafta içinde gördüğüm tüm insan hakları ihlallerinin, muhtemelen çoğunuzun bir yılda görmediği, insan hakları ihlalleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Gençlik delegesi olarak o hafta neler öğrendiğimi anlatayım. Gençlik artık yeter diyor.

Artık yeter, özgürlüklerimizi geri kazanmak için sokaklara çıkmaya hazırız. Korkmayın, ne mesaj vereceğinizi bilmiyorsunuz. Mesaj hazır.

Gençlikte yatıyor. Tek yapmanız gereken bu mesajı alıp bizi dinlemeyen karar vericilere iletmek. Size şunu söyleyeyim, hem konuşmam hem de Türkiye’de demokrasiyi kurtarma konusunda zamanımız tükeniyor.

Eğer bir uyanış çağrısı arıyorsanız, işte bu. Teşekkürler.”