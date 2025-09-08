  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi
Takip Et

Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi

Avrupa Konseyi’nde 30 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili konuşma yapan Enes Hocaoğulları, Türkiye’ye döndüğünde gözaltına alınmış ve “yanıltıcı bilgi yayma” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklanmıştı. Hocaoğulları ilk duruşmada tahliye edildi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi
Takip Et

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaptığı konuşma nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanan Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye şubesinin Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, bir aydır cezaevinde tutulan Hocaoğulları’nın tahliyesine karar verdi. Hocaoğulları, 5 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

Hakkındaki suçlamalar

Hocaoğulları hakkında Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturmalar yürütülüyordu. Bu iki dosya daha sonra Ankara’da birleştirildi.

Şubat ayında Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne gençlik delegesi olarak seçilen Hocaoğulları, “Türkiye’de gençler artık yeter diyor” başlıklı konuşması, özellikle “Özgürlüklerimizi almak için yeter diyoruz” sözleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerginlik sürüyor: Bundan sonra neler bekleniyor?CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerginlik sürüyor: Bundan sonra neler bekleniyor?Gündem
Gürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: Biz kayyum değilizGürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdi: Biz kayyum değilizGündem

 

Gündem
EGM, provokatif paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltına alındı!
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret
Gençlerbirliği’nden MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ziyaret
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile bir araya geldi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerginlik sürüyor: Bundan sonra neler bekleniyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı bundan sonra neler bekliyor?
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi
İzmir’de orman yangını zanlılarına 13 yıla kadar hapis istemi