Avrupa Konseyi'nden yeni Kavala çağrısı: AİHM kararını uygulayın

AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu hafta Strasbourg'da aldığı kararla Kavala kararının uygulanabilmesi için Ankara ile Avrupa Konseyi sekreteryası arasında diyaloğun yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Yapıcı diyalog başlatılması istendi

Komite, bu bağlamda Mart 2024'te düzenlenecek AİHM kararları gündemli bir sonraki toplantısına kadar Ankara-Strasbourg hattında üst düzey teknik temasların artırılmasını ve "Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla ulusal sistem bünyesinde mevcut muhtemel araçları tespit sonuçlarına odaklı ve yapıcı bir diyalog başlatılmasını" istedi.

Bakanlar Komitesi'nin bu çağrıları Osman Kavala dosyasında bu yıl Avrupa Konseyi'nden çıkan son karar olma özelliğine sahip. Kavala dosyası Bakanlar Komitesi'nin her hafta Strasbourg'da büyükelçiler düzeyinde gerçekleşen olağan toplantılarının daimi gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, konunun Ocak 2024'ten itibaren her toplantıda ve giderek yoğunlaşacak bir tempoda ele alınması bekleniyor.

İki senaryo üzrinde duruluyor

DW Türkçe'ye göre, Osman Kavala'nın AİHM kararı gereği serbest bırakılmaması halinde Avrupa Konseyi'nde iki olası senaryo üzerinde duruluyor.

Bunlardan ilki; Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nden oluşan üçlü tarafından Ortak Prosedür adı verilen bir sürecin başlatılması. Bu Prosedür ile Avrupa Konseyi üyesi bir devletin, bu üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini "yapıcı diyalog ve işbirliği çerçevesinde” yerine getirmesinin sağlanması hedefleniyor.

Prosedür, bu yükümlülüklerden biri olan AİHM kararlarını yerine getirme konusunda üye devlete bir yol haritası çizilmesini ya da takvim belirlenmesini öngörüyor. Bu kapsamda, yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir devlete, üyelikten çıkarılmaya kadar varabilecek yaptırımlar gündeme gelebiliyor.

Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası gündeme gelen bu prosedür bugüne kadar hiçbir Avrupa Konseyi üyesi devlet için uygulanmadı. Bu nedenle, mevcut uluslararası konjonktür de dikkate alındığında, pratikte uygulanabilirliği konusu Avrupa Konseyi kulislerinde dahi sorgulanıyor. Bu prosedürün başlatılabilmesi için 46 üye devletten oluşan Bakanlar Komitesi içinde 3'te 2 çoğunluk gerekiyor.

İkinci senaryo ise sadece Osman Kavala dosyası konusunda ve sadece Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi içinde özel bir denetim süreci (monitoring) başlatılması. Bu konu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 12 Ekim 2023 tarihinde Strasbourg'da kabul edilen Osman Kavala kararında gündeme getirilmiş; AİHM hükümlerinin Türkiye tarafından infazı konusunun Bakanlar Komitesi bünyesinde genel denetime alınması talep edilmişti.