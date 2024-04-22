Avrupa semalarına Türk hakimiyeti: FT, "havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye"yi yazdı

İngiliz Financial Times gazetesi, havacılık sektörünün yükselen yıldızı Türkiye'nin, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Avrupa hava sahasında hakimiyet sağladığına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin havacılık alt yapısına yaptığı yatırımlar ve filolarını genişletmesiyle Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı belirtildi.

Avrupa şirketlerinin pazar payını Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'a kaptırdığını ifade edilen yazıda, British Airways'in sahibi IAG, Air France-KLM ve Lufthansa'nın pandemi öncesine göre daha düşük tarifelerle uçtuğu belirtildi. Buna karşılık THY ve Pegasus'un geçen yıl, pandemiden önceki yıl olan 2019'a göre %10 artışla 115 milyon yolcu taşıdığı ifade edilen çalışmada "THY, Ryanair ve easyJet'in ardından 3. en yoğun havayolu oldu. İstanbul Havalimanı da geçen yıl uçuş sayıları açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu" verileri paylaşıldı.

"İstanbul Havalimanı fark oluşturdu"

THY'nin rota sayısını artırarak ve uçak filosunu genişleterek bu başarıda büyük pay sahibi olduğu ifade edilen çalışmada, Pegasus'un da filosunu büyüterek pandemiye rağmen kapasitesini benzer şekilde artırdığı vurgulandı. Bu başarıda İstanbul Havalimanı'nın büyük pay sahibi olduğu ifade edilirken, 11 milyar dolarlık yatırım karşılığında yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın hizmet verdiğine değinildi.

Habere göre Türkiye'nin havacılık sektörünün rakiplerine göre hızlı bir şekilde genişlemesi, ülkenin Avrupa pazarında baskın bir oyuncu haline gelmesine de yol açtı. Büyüme ise; ülkedeki havayollarının ve havalimanlarının iyileştirilmiş altyapı ve filolara yatırım yapması ve salgının ardından kapasiteyi hızlı bir şekilde geri getirmesiyle ortaya çıktı.

Konuya yönelik konuşan Aviation Advocacy Danışmanı Andrew Charlton, "Türkiye, potansiyel olarak orta sınıfa dönüşebilecek ve tüm ülkeyi ileriye taşıyabilecek demografik yükselişe sahip gelişmekte olan bir ülke. Bu nedenle politika ayarları büyümeye yelken açacak" dedi.

Türk Hava Yolları, rota haritasını ve uçak filosunu genişletirken, sektör için önemli bir kapasite ölçüsü olan arz edilen Koltuk Kilometre (ASK) değerini geçen yıl 2019'a göre yaklaşık yüzde 25 artırdı. Pegasus da benzer şekilde pandemiye rağmen filosunu inşa ederek kapasitesini artırdı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne göre, sektör genelindeki ASK, pandemi sırasında birçok taşıyıcının işten çıkarılmasıyla aynı dönemde yüzde 5,6 küçüldü. Türk Hava Yolları, Aralık ayında 200'den fazla Airbus uçağı siparişi verdikten sonra daha da genişlemeyi planlıyor. Pegasus ise önümüzdeki beş yıl içinde orta mesafe uçuşlara yönelik 68 adet tek koridorlu Airbus jetinin teslim alınmasını bekliyor.

Türkiye 3. sırada

Resmi Havacılık Rehberi (Official Aviation Guide, OAG) adındaki veri firmasının verilerine göre, İstanbul Havalimanı geçen yıl bölgedeki en yoğun havalimanı oldu ve Türk Hava Yolları, Ryanair ve easyJet'in ardından bölgenin en yoğun üçüncü havayolu şirketi oldu. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık sektöründe hızlı bir genişleme yaşayarak Avrupa pazarında etkili bir oyuncu haline gelmesine yol açtı.

Havayolu sektöründeki büyümenin, Türkiye'deki havayolu şirketlerinin ve havalimanlarının altyapı ve filo iyileştirmeleri yapması ve pandeminin ardından hızla kapasiteyi geri kazanmalarıyla gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Havalimanı'na iki ödül! Dünyada ilk 10'a girdi

İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçilirken, "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü.

Frankfurt'ta düzenlenen törende İGA adına ödülleri, Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere ile Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş aldı.