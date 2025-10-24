  1. Ekonomim
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) Başkanı Recai Aksu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilik suç değildir. Türkiye’deki gazeteciler yalnız değildir" dedi.

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği: Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır
ATGB Başkanı Recai Aksu yaptığı açıklamada, İstanbul'da casusluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Aksu, şunları kaydetti:

"TELE1’in ve bağımsız medyanın yayınlarından rahatsız olan iktidar, baskı ve sansür girişimlerini derinleştiriyor. Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasıyla iktidarın baskıcı anlayışı açıkça görülüyor. Casusluk iddiasıyla başlatılan bu soruşturma, özgür basına yönelik yeni bir sindirme girişimidir.

Yanardağ’ın gözaltına alınması sadece TELE1’e değil, aynı zamanda Türkiye’deki demokratik kamuoyuna ve özgürlükçü güçlere yönelik bir saldırıdır. Gazetecileri korkutamazlar, yıldıramazlar, susturamazlar.

Tüm dünyaya bir kez daha sesleniyoruz: Gazetecilik suç değildir. Türkiye’deki gazeteciler yalnız değildir. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır. Özgür basın susturulamaz."

