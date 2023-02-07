Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, çok sayıda ülke yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarcic, konuya ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yayımladı. Lenarcic, Türkiye'deki depremlerin ardından AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 21 Avrupa ülkesinden 28 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekibin deprem bölgelerine doğru harekete geçtiğini ve 11 ekibin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ, Arnavutluk, Kıbrıs ve Slovenya'dan toplam 1200 arama kurtarma görevlisinin Türkiye'ye gönderildiği veya gönderileceği belirtildi.

Bu ekiplere 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.